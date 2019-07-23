Спортзал больше не нужен: VR-игры помогут сбросить лишний вес

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Процесс похудения будет не только эффективным, но и развлекательным.

Самое приятное – игровой процесс, с помощью которого и происходит магия. Особенно обрадуются такой возможности заядлые геймеры, у которых не всегда может найтись время на поход в спортзал или выполнение упражнений. Если раньше VR-игры давали возможность погрузиться в объёмный красочный мир виртуальной реальности, то теперь они приобрели и более практические ценности, активно развиваясь в этом направлении.

Одной из первых таких игр стала популярная Beat Saber, где игроку необходимо ритмично разрезать приближающиеся кубы. Звучит просто, а на деле они двигаются с различными интервалами, расстояниями и высотой. К тому же разрезать их необходимо в указанном направлении и по соответствующим цветам, а на пути то и дело появляются преграды. При разработке игры фитнес составляющая совершенно не учитывалась, а тем более не ставилась в приоритет. Положительные отзывы от пользователей, которые похудели, наслаждаясь процессом, не заставили себя ждать.

Ещё одним хорошим примером является игра BoxVR, которая, как понятно из названия, превратит игрока в толкового боксёра. Этого удалось достичь путём предлагаемых тренировок, специально разработанных фитнес инструкторами. С такой игрой профессиональный дорого оплачиваемый тренер больше не нужен, а сам процесс доставляет массу удовольствия позволяя постепенно совершенствовать навыки.

Прелесть этой тенденции в том, что появляющиеся игры помогут не только сбросить лишний вес, но и держать мышцы в тонусе, и даже избавлять игроков от физических недомоганий и некоторых проблем с организмом. Это отмечают и сами игроки, пристрастившиеся к упражнениям в виртуальной реальности. Главное – выбрать хорошую и интересную игру, качество которой будет заставлять играть упражняясь, ведь нынешний игровой рынок большой и не все проекты действительно достойны внимания.

Стоит помнить и о безопасности, так как всё происходящее ограничено пространством помещения и подключённой VR-системой. Провода от шлема, контроллеры и другие препятствия в комнате могут стать причиной травм различной степени серьёзности. Поэтому подобные игры постоянно показывают предупреждения перед началом и напоминают о серьёзности процесса.