Ожидается скачок цен после выхода модификации Super на линейку NVIDIA GeForce RTX

Вчера, 21:19

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super может дать фору линейке Titan.

Согласно тесту видеокарт, на базе Square Enix's Final Fantasy XV, NVIDIA GeForce RTX 2080 Super заняла пятое место показав хорошие результаты, но до флагмана RTX 2080 Ti ей всё равно ещё далеко. 2080 Super попала по производительности в категорию высокопроизводительных видеокарт Titan V и Titan Xp, обогнав при этом последнюю.

На старте продаж цена на обычную версию RTX и Super была одинаковой невзирая на качественное превосходство модифицированной версии. Согласно прогнозам, ожидается скачок цен сразу после выхода модификации Super на линейку NVIDIA GeForce RTX. В результате первых продаж цена на обычную версию сильно снизится на фоне модифицированной. Таким образом покупатели должны успеть купить любой ценой интересующий продукт по самой выгодной цене.

Согласно показателям тестов, RTX 2080 Super обогнала своего предшественника на 7,5% подчёркивая существенную разницу между моделями. RTX 2080 Super последняя из линейки, которая за исключением изменения плана выйдет в розницу уже 23 июля со стартовой ценой 699$.