И так сойдет: Обновление Windows 10 ломает шрифты и не показывает фото

Вчера, 20:55

Патч 1903 удаляет имена файлов, скрывает объекты и не запускает фотошоп.

Операционная система Windows является самым известным продуктом корпорации Microsoft, однако это не мешает ей ухудшать систему с каждым разом. Выход каждого масштабного обновления всегда сопровождался возникновением ряда ошибок в крайне сложной системе, но патч 1903 грозится побить рекорд по количеству проблем.

Пользователи со всего мира жалуются на работу их ПК после обновления. Самая распространенная проблема — это неработоспособность старых драйверов, приводящая к поломке звука, ухудшению картинки в играх и во время просмотра фильмов. В Сети считают, что в Microsoft решили, что «и так сойдет» и выпустили сырую ОС.

Пользователь Reddit под ником Stable_Cable сообщил о том, что обновление Windows 10 ломает шрифты и не показывает фото на его ПК. Первым делом он увидел, что все шрифты удалились, а оставшийся на ПК «коряво» работал.

Помимо этого, исчезли имена файлов и папок на рабочем столе. Позже они появились, но лишь частично. Проблема коснулась не только шрифтов, ведь программа Photoshop также перестала адекватно работать. Попытка посмотреть фотографии на компьютере тоже не увенчалась успехом, ведь фото не открывались и не показывались на предварительном просмотре в файловой системе.

Обращение за помощью к техподдержке Microsoft не помогло и мужчине пришлось искать решение в Интернете. Найдя людей с аналогичной проблемой, он выяснил, что единственным шагом по устранению данной проблемы является переустановка Windows.

По словам пользователей Сети, такие сложности портят впечатление от пользования и репутацию Microsoft. Ряд людей даже решил навсегда отказаться от Windows и перейти на Linux.