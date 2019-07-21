Через израильские программы в Facebook и Google снова украли личные данные

Вчера, 21:48

Создатели программы отрицают причастность Израиля к взломам.

Facebook и Google обвинили израильскую NSO Group в создании программы для кражи личных данных владельцев Android и iOS. Также компанию обвиняют в причастности к взлому WhatsApp messenger. Предполагается что при помощи именно этой программы украли данные пользователей с серверов Apple, Google, Facebook, Amazon и Microsoft.

Благодаря технологии Pegasus созданной программе удаётся обойти двухэтапную аутентификацию и подтверждение по почте. После успешного взлома пользователя даже не уведомляют о подозрительной активности аккаунта.

Ранее компания разрабатывала программы для шпионажа, но свою причастность к современным взломам социальных сетей компания отрицает.

Эксперты сомневаются, что именно через израильские программы были снова украдены личные данные. Они заявляют, что Pegasus недостаточно эффективен для бесследного взлома. В свою очередь Amazon и Facebook пообещали приложить все усилия для проведения расследования и усиления своей системы безопасности.