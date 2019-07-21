Rockstar намекнула на выход Red Dead Redemption 2 для РС

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На статистическом сайте Rockstar Social Club есть упоминание о ПК-версии.

В июле пользователи уже два раза находили упоминания о версии Red Dead Redemption 2 для персонального компьютера. Первую «утечку» обнаружили в коде на сайте студии Rockstar Social Club, вторую «подсказку» нашли в сопроводительном приложении к вестерну.

21 июля Rockstar третий раз намекнула на выход игры для РС. На сайте статистики проекта Social Club есть возможность изменения платформы. На данный момент доступен дизайн только Xbox One и PlayStation4. Однако внимательные геймеры обнаружили, что при замене любой консоли на «РС», на сайте появляется отдельный значок, который соответствует компьютерной версии игры.

На данный момент официальной информации о компьютерной версии игры Red Dead Redemption 2 не предоставлено, однако геймеры уверены, что разработчик готовится к скорому анонсу вестерна для РС.

Напомним, Red Dead Redemption 2 является третьим продуктом серии Red Dead. В основе вестерна лежат события 1899 года, происходящие на Диком Западе. Ключевой сюжет построен вокруг жизни банды Датча Ван дер Линде: пользователь управляет Артуром Морганом. Игрок может свободно путешествовать по всему миру, выбирая индивидуальный вариант развития приключения. На геймлейн влияет уникальная система «чести».

После выхода игра побила сразу несколько рекордов: за две недели было продано более 17 млн копий продукта. Обладатели компьютеров надеются на скорый выход игровой версии для РС.