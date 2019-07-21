Google Pixel 4 лишится выреза в экране и получит двойную камеру

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Смартфон впервые обзаведётся сканером лица. В Сеть попали первые реальные снимки.

В сеть были слиты фото экранных панелей нового Google Pixel 4, выход которого уже является одним из главных событий года. На фото подтвердились основные предположения по дизайну и некоторым техническим характеристикам смартфона. После официальной публикации фото девайса Google предполагалось что смартфон лишится выреза в экране и получит двойную камеру или датчик распознавания лиц. Некоторые ожидания оправдали себя и смартфон действительно получил верхнюю рамку с вырезами для камеры и датчиков.

Сильный спор вызвал правый верхний разъём, предположения колеблются от функции для распознавания лица как у Apple FaceID, до технологии распознавания движений под названием Project Soli. Точные данные будут известны только после презентации продукта, а до того момента остаются лишь теории.

Ожидается, что Google презентуют свой новый смартфон в конце этого года. Вместе со смартфоном высока вероятность презентации и других продуктов Google.

Google Pixel 4 уже считают главным конкурентом iPhone, который должен выйти раньше Pixel 4 (в сентябре).