Google Pixel 4 станет главной сенсацией года, «растоптав» новый iPhone 11

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Google собирается этой осенью посоревноваться с Apple за право лучшего смартфона.

На днях Google на своей официальной странице Twitter опубликовал фото смартфона Pixel 4 поразив этим общественность. На фото виден новый дизайн продукта, который был адаптирован под все современные требования. Поклонники серии увидели в новой модели все те ожидания, которые возлагались на Pixel 3. Учтя все свои ошибки, Google планируют выпустить продукт с правом на титул главной сенсации года.

Главные характеристики смартфона держатся всё ещё в тайне, но станут известны после официальной презентации продукта, которая предположительно традиционно будет в конце года, в октябре.

На данный момент известно, что смартфон будет иметь тройную основную камеру и двойную фронтальную. Также в новой модели ожидается Dynamic AMOLED-экран с функцией сканера отпечатков пальцев. Все эти новшества были внесены благодаря вниманию к своим покупателям, которые возлагали большие надежды на компанию. Таким образом, благодаря заметным изменениям после предыдущей версии, смартфон Google может стать сенсацией года, «растоптав» уже вышедший на тот момент новый iPhone 11.

Дополнительным преимуществом смартфона станет новая технология облачного гейминга Stadia, которая поможет раскрыть весь потенциал смартфона. Корпорация Google не останавливается на одном продукте и имеет огромные амбиции по реализации своих идей. Эксперты ожидают на октябрьской презентации не только смартфон, но и другие продукты компании.