Презентация долгожданной Honor 20 Pro в России состоится уже 25 июля

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Первым предзаказавшим компания предоставит фирменные беспроводные наушники Honor FlyPods Lite.

Долгожданная версия Honor 20 Pro станет доступной после своего официального анонса в России. Презентация состоится уже 25 июля ровно в 12:00 по московскому времени, после которой можно будет оформить предзаказ на товар. Первым покупателям компания пообещала бесплатную гарнитуру в виде оригинальных беспроводных наушников Honor FlyPods Lite.

После продаж Honor 20 эксперты ожидают хорошую реализацию версии Pro на российских рынках.

Традиционная Honor 20 будет отличаться от долгожданной версии Pro не только характеристиками, но и немного другой внешностью. Версия Pro станет немного толще (на 0,54 мм) из-за более мощного аккумулятора с функцией быстрой зарядки. Также в новой версии будет более производительная камера с телеобъективом.

Невзирая на возможную блокировку Android от западных коллег, версия Pro также будет работать на базе Android.