Nvidia воспроизвели посадку на Луну с помощью видеокарт серии RTX

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Теоретически, оцифровка новой технологией доказывает подлинность высадки.

Пять лет назад дизайнеры Nvidia опробовали свою технологию RTX на историческом событии, создав улучшенную копию высадки «Аполлона 11» на Луну. Суть акции заключалась в использовании новой технологии моделирования освещения, которая смогла бы развеять мифы скептиков. Так, если высадка была бы монтажом, то RTX некорректно воспроизвели бы видео. Теперь, к 50-летнему юбилею, Nvidia взялись за американскую высадку на Луну повторно.

Дизайнеры Nvidia воспроизвели высадку на Луну с помощью нового поколения видеокарт RTX, чтобы доказать подлинность кадров хроники. Так, каждый пиксель оцифрованного видео генерируется заново картами RTX — технология «следит» за лучом света, фиксируя препятствия на Луне.

По мнению художников Nvidia, мягкие тени и общий угол света доказывает, что в NASA показали реальные кадры высадки, а не подлог, снятый в студии. Видеоролик с «доказательством» доступен на официальном Youtube-канале Nvidia. В ролике высадка виднеется с новых ракурсов, более того — дизайнеры добавили селфи астронавта на подлёте к спутнику.

Главным разочарованием стало отсутствие загружаемой демо-версии инструментария RTX, который позволил бы сделать трёхмерную копию любого видео. Это было бы доказательством беспристрастности производителя видеокарт. Пока же — ряд экспертов уже заявили, что 3D-моделлеры просто скопировали ложный ролик. К этому мнению склоняются и люди, считающие, что Nvidia просто напоминает о себе перед громкой датой. Так, в прошлом году инженеры компании представили симулятор, созданный искусственным интеллектом. Естественно, в полноценную игру это не превратилось, но компания попала в новости.