Расширения Google Chrome и Mozilla Firefox воруют персональную информацию

Сегодня, 22:14

4 миллиона пользователей по всему миру официально стали жертвами утечки.

Рекомендуется неиспользуемые расширения браузеров, не только Google Chrome и Mozilla Firefox, но и других, удалять. Иначе могут возникнуть неприятные последствия. Расширения имеют доступ не только к истории браузера, но и к файлам медицинских отчётов, информации о кредитных картах и прочей персональной информации, весьма важной для человека. Исследователь, занимающийся этим вопросом, обнаружил, что сворованная информация стекается к торговцу данными Nacho Analytics, где можно купить «человека» не очень и дорого – от 10 до 50 долларов. По словам учёного, он даже не мог в такое поверить поначалу.

В список расширений-воров вошли, например, SpeakIt!, HoverZoom и прочие. Весь список уличённых есть в работе исследователя Сэма Жадали. Сейчас эти дополнения полностью удалены из магазинов приложений Firefox и Chrome, которые, узнав в таких утечках, предприняли меры. Однако, остальные компании, владеющие браузерами, ничего не сделали.

Дополнения использовали URL и название страницы, которую посещал пользователь или хотя бы кликал на неё. Однако, считает исследователь, даже не устанавливая вредоносные расширения, любой человек может быть под угрозой во время сотрудничества с «заражённым» компьютером.