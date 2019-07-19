Xiaomi презентует игровой смартфон Black Shark 2 Pro

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Новинка будет первым носителем Snapdragon 855 Plus с повышенными частотами CPU и GPU.

В марте выпустили игровой смартфон Black Shard 2, а сейчас его улучшают до Pro версии. Дата презентации – 30 июля, через неделю после выхода игрового смартфона Asus ROG Phone 2. Вероятно, это ответ на предложение конкурентов.

Получить в этом девайте можно неплохие характеристики. Будет дисплей на 6,39 дюймов с поддержкой Full HD+ с разрешением 2340х1080 пикселей. ОЗУ обещают на 8 и 12 гигабайт в зависимости от версии, а встроенную память – 128 и 256 ГБ соответственно. Позаботились и о камерах – 48 и 12 Мп. Процессор будет новинкой, его заодно и протестируют на этом телефоне, параллельно с конкурентами Asus – Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой 2,96 ГГц.

Неужели это грядущий тренд части рынка? Когда, например, совершенно лень покупать игровой компьютер, но хочется чего-то игрового – берёшь игровой смартфон. Конечно, свои ценители и хулители девайса найдутся сразу, но появятся ли задачи или какие-нибудь игры специально для такой узкой ниши смартфонов пока неизвестно. Вероятно, при росте популярности устройств будут и разрабатываться игры для них, но вот актуальность и широта охвата в таком случае будут проблемными.