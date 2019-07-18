Pampers представила смарт-подгузники

Вчера, 22:28

Подгузник сообщит родителям, когда время его сменить, а также будет замерять температуру и влажность.

Технологии пробираются в жизнь каждого человека, а со временем начинают захватывать всё больше направлений. На этот раз они коснулись детей, а точней младенцев. Так, недавно известная компания Pampers представила настоящие смарт-подгузники.

Дело в том, что в мае аналогичные умные подгузники представила Huggies, и в Pampers решили не отставать от конкурентов. Так и зародился целый новый сегмент в мире технологий.

Как сообщается, Pampers подошла к созданию подгузников более ответственно, чем её конкурент. Компания представила целую платформу, которая называется Lumi. В неё входят специальные смарт-подгузники, видеоняня и специальная программа для смартфона.

Датчик подгузника запрограммирован таким образом, что когда ребёнку нужно его заменить, то родитель получает на смартфон уведомление. Кроме того, датчик отслеживает и сон ребёнка. Вместе с камерой, которая является модификацией Logitech Circle 2, система работает безупречно. Устройства отслеживают температуру и влажность, помогая создать родителям лучшие условия для роста младенца.

Как заявляют разработчики, специальное приложение объединит всю информацию в одном месте и позволит собрать максимально полное данные об окружении малыша. Это позволит регулировать его, чтобы ребёнок рос здоровым.

Как бы то ни было, но стоит всё же отметить, что датчики Lumi работают только в связке с умными подгузниками Pampers, максимальный размер которых всего лишь 4.

Компания пока не уточнила, сколько же будут стоить чудо-подгузники и во сколько обойдётся стартовый комплект.