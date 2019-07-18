Эксперт назвал самые популярные в России смартфоны: «Samsung впереди всех»

Вчера, 23:37

В РФ популярные модели не успевают поставлять в магазины, поскольку их сразу же раскупают.

В ТОП-3 вошли Samsung Galaxy J2 Core, Honor 7A и Galaxy A10. Стоимость названных моделей варьируется в пределах от 6 до 10 тысяч рублей. Технический эксперт назвал самые популярные в России смартфоны и описал их преимущества. Galaxy J2 Core продают всего за 6000 рублей. За эти деньги производитель предлагает поддержку LTE, заменяемую питающую батарею. Гаджет работает на базе ОС Android 8.1 Oreo Go Edition. Программу специально приспособили для смартфона со слабыми техническими характеристиками. Модель получила 8 ГБ внутреннего хранилища, дисплей размером 5 дюймов и дактилоскопический датчик.

Honor 7A продается за 7000 рублей. У него больше экран, чем у описанного выше телефона. Гаджет обладает 5,45-дюймовым дисплеем. Honor 7A получил ОЗУ объемом 2 ГБ, а ПЗУ — 16 ГБ. Это в два раза больше, чем у Galaxy J2 Core. Расширить встроенную память можно за счёт micro-SD. Фронталка смартфона имеет вспышку. Одним из основных недостатков модели называют отсутствие сканера отпечатков пальцев. Обычно в аппаратах такой ценовой категории он есть.

Последний участник ТОП-3 самых востребованных смартфонов России — это Samsung Galaxy A10. Это уже более дорогая модель с другими возможностями. Стоит она порядка 10 тысяч рублей. Galaxy A10 оснащен дисплеем высокого качества размером 6,2 дюйма с HD разрешением. Гаджет получил ПЗУ емкостью 32 ГБ. Это его преимущество, поскольку за названную сумму, как правило, продают телефоны с 16 ГБ внутреннего хранилища. Таким образом, Samsung оказался впереди всех по популярности в России.