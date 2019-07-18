Илон Маск анонсировал USB-порт для человеческого мозга

Сегодня, 17:07

Компания Маска Neuralink активно разрабатывает технологию по совмещению искусственного разума с человеческим.

Это не первая задумка о внедрении искусственного интеллекта в человеческий мозг, но воплощение этой идеи было невозможным. Слишком большой объем вживляемого устройства, риск повреждения мозга и нервов из-за широких соединяющих нитей буквально похоронили подобные проекты еще на десятилетия.

Но в дело вмешался Илон Маск, задумавший осуществить синтез человеческого и искусственного разума. Посредником в данном синтезе станет USB-порт. Проектом активно занимается компания Neuralink, а его осуществлению способствовало создание тончайших нитей размеров 4-6 микрон. Их использование предотвратит потенциальные повреждения, которые могли вызвать более широкие соединения. Компанией уже создан специальный робот, способный работать с нитями такого размера, а клинические тесты вживляемого чипа N1 начнутся уже в 2020.

Принцип работы устройства Маска в следующем: вживляемый чип считывает мозговую активность и передает собранную информацию на крошечный компьютер Link, который будет крепиться за ухом носителя. Контроль за компьютером можно будет осуществлять через приложение для iPhone. Таким образом, человек сможет использовать разнообразные гаджеты «силой мысли»: искать информацию в Сети, работать с приложениями, включать-выключать устройства. Испытания на животных прошли успешно - подопытная обезьяна посредством разработки смогла перемещать курсор мыши и переходить по вкладкам браузера. Для считывания информации пока используется USB-порт, но уже активно ведется работа над беспроводной связью.

Илон Маск анонсировал и цель своей работы - помощь парализованным и людям с ограниченными возможностями. В случае успеха, данная разработка станет революционной в медицинской сфере и откроет массу новых возможностей.