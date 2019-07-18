Пользователи: Удаление лайков в Instagram «убьет» социальную Сеть

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Без проверенного механизма одобрения люди перестанут постить свои фотографии, опасаются в Сети.

Популярная во всем мире социальная сеть Instagram постепенно избавляется от лайков. На данном этапе закрытое тестирование Instagram без проверенного механизма одобрения уже проходит в Канаде, Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.

Люди, записанные на тест, наблюдают новую версию Instagram без лайков. В обновленной сети нельзя одобрять понравившийся контент простым лайком и приходится комментировать запись.

По мнению пользователей Сети, удаление лайков «убьет» социальную сеть. Нынешняя модель Instagram целиком и полностью построена на лайках. В погоне за одобрением люди выкладывали свои фото и видео, а без такого катализатора многие попросту перестанут это делать.

По мнению представителей Instagram, отключение лайков приведет к увеличению качественных материалов, ведь люди перестанут гнаться за славой и делать второсортный контент, однако исследования психологов показали, что для человека крайне важно одобрение его деятельности.

Пользователи считают, что такое обновление лишь внесет путаницу и неразбериху. Для того чтобы проверить отклик публики, авторам придется проверять комментарии к публикациям. Однако в интернете процветает кибербуллинг (издевательства) и человек может неправильно сопоставить реакцию пользователей и перестать публиковать фото.

Видеохостинг YouTube применяет более лояльную механику. Любой блогер может отключить возможность поставить лайк и дизлайк к его видео, тем самым закрывая от себя результаты общественного мнения.

Остается неясным принесет ли данное обновление пользу для Instagram и умножит количество действительно качественных фото и видео, или наоборот, ухудшит ситуацию.