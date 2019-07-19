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Гибридные планшеты перестали искать WiFi и заметно ослабли после обновления.

Существует теория, согласно которой производители специально занижают показатели своих устаревших устройств перед выпуском нового продукта. Пользователи замечают, что в определенный период их девайсы начинают тормозить и плохо работать, а предшествует этому обновление ПО гаджетов.

Пользователи Reddit считают, что аналогичная ситуация происходит сейчас и Microsoft «уничтожает» свой Surface Pro 6 ради продаж новинки. Осенью 2019 — в начале зимы 2020 года произойдет презентация новой модели гибридного планшета от Microsoft — Surface Pro 7. Пользователи Reddit уверены, что именно ради продаж новинки ухудшили работу их моделей планшетов.

Хозяева Surface Pro 5 и 6 модели сообщили о невозможности подключиться к интернету через WiFi планшета, ведь он попросту не видит предложенные ему сети. Также возникает проблема с фирменным магазином Microsoft Store и скоростью перезагрузки Surface Pro. Один из пользователей Reddit сообщил о том, что в его фирме сотрудники работают именно на Surface Pro 5 и 6 поколений и данная проблема наблюдается у всех планшетов, а их в его конторе около 20.

Перенастройка сети и отладка неполадок не помогают восстановить WiFi соединение, а перезагрузка занимает около 25 минут. Попытка переустановить драйвера, обновить док-станцию планшета и прочее не помогает.

Мужчина начал искать решение проблемы у службы поддержки Microsoft, но ответа еще не последовало. Выход из строя 20 рабочий планшетов является критическим для его предприятия. Каждое новое устройство стоит в диапазоне 90-160 тыс. рублей и покупка новых планшетов может серьезно повлиять на бюджет.

Утверждая, что Microsoft «уничтожает» свой Surface Pro люди не приводят веских аргументов, но скорый выход узконаправленного девайса заставляет задуматься о правдивости данных подозрений. По сообщениям инсайдеров, Surface Pro 7 поколения получит версию с процессором Snapdragon 8CX, а ценник будет начинаться от 70 тыс. рублей.