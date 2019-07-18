Новые эмодзи из iOS 13 восхитили фанатов

Сегодня, 06:07

Полный список смайликов появится вместе с выходом обновлённой версии ОС осенью 2019 года.

Помимо iOS 13 изменения произойдут и в грядущих версиях watchOS и iPadOS, так что использовать новые эмодзи можно будет везде. И тут Apple в очередной раз делают акцент на удобстве использования собственной продукции. Да и по-другому сейчас себя вести нельзя, ведь у них скоро презентация новых гаджетов, среди которых для пользователей и изданий самым ожидаемым является очередной iPhone.

И всё же фанатов восхитили некоторые из ныне известных эмодзи, которые пополнят коллекцию. Например, много внимания было уделено людям с ограниченными возможностями, а потому добавятся такие смайлики как собака-поводырь, протезы конечностей и многое другое. Изменится и палитра самовыражения, позволив пользователям более точно указывать отдельные качества своих партнёров.

Расширится также и «клавиатурный зверинец» к которому добавится скунс, орангутанг, фламинго и ленивец, а также другие представители фауны. В общей сложности с обновлением прилетят 59 новых смайликов, что с одной стороны мелочь, а пользователям приятно. Интересно, их представят также эффектно, как и другие нововведения, как это любят делать в компании?