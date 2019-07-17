Радиоактивные AirPods – Apple перенесет производство наушников во Вьетнам

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Первые производственные процессы начнутся в ближайшие недели.

Американская компания Apple всеми способами пытается удешевить свои продукты. Все это происходит на фоне торговой войны с Китаем и попытках Apple распределить производство своих девайсов в разных странах. Флагманские модели iPhone уже начали производить на индийских заводах, а теперь стала известна судьба AirPods.

Чтобы удешевить AirPods, Apple перенесет производство наушников во Вьетнам. Данной информацией поделился новостной портал Nikkei Asian Review, ссылающийся на неназванные источники. В докладе сообщается о том, что Apple уже обсуждает объемы первых партий наушников.

Также инсайдеры сообщили о том, что сборка наушников будет производиться на заводе в северном Вьетнаме и начнется летом 2019 года. Данная партия наушников будет первой из произведенных вне Китая. По мнению пользователей Сети, такие «радиоактивные» наушники будут гораздо хуже по качеству сборки и материалов. Основным критерием негатива людей является алчность Apple.

Скорее всего, после перенесения производства, Apple, известная своими подставками к монитору стоимостью в $1000, не уменьшит ценник на наушники. Первые партии индийских iPhone оказавшиеся в России и Европе продавались по ценам аналогичным iPhone китайской сборки. Устройства, собранные в Китае, уже давно не ассоциируются с плохим качеством, ведь Поднебесная по сути является «кузницей» мировой электроники.

Согласно новым прогнозам аналитиков, Apple может перенести порядка 30% своих производств из Китая. В угоду выгоде Apple «бежит» из Китая и рискует качеством своих товаров. Такие изменения могут негативно сказаться продажах продукции и акциях компании.