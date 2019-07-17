Владельцам умных устройств грозит новая киберопасность

Сегодня, 18:56

Одновременно с развитием технологий преображаются и вирусы, нанося всё больше ущерба пользователям.

За прошлый год количество кибератак на различные умные устройства увеличилось вдвое. В основном специалисты антивирусной лаборатории «Доктор Веб» связывают это напрямую с ростом ассортимента смарт-девайсов на рынке. Например, уже за прошедшие полгода было зафиксировано 71,5 млн неприятных инцидентов.

И речь идёт не только о смартфонах, планшетах или смарт часах. В категорию «заражённых» попали также и бытовые устройства вроде смарт-телевизоров или даже холодильников. Да что говорить, если взламывают даже видео-няни и детские развивающие игрушки.

Самое неприятное во всём этом то, что владельцам гаджетов нет покоя. Как только разберутся с очередным вредоносам, как следом грозит уже новая киберопасность. И вариаций их тоже немало. Одни заражают видеорегистраторы и IP-камеры, получая доступ к материалам и управлению, другие показывают рекламу на умных устройствах, третьи «майнят» криптовалюты, а четвёртые и вовсе воруют все личные данные подчистую, предоставляя их злоумышленникам.

Да и подхватить вирус на свой гаджет можно без особого труда. Достаточно скачать «не то» приложение, коих на просторах маркетов минимум сотни, или подзарядиться при помощи «общественной зарядки» и владельцам обеспечены перечисленные симптомы. Бывают и более узконаправленные вирусы, которые могут месяцами не тревожить компьютер, а после подключения к нему, скажем, смартфона – успешно заразить его систему.