VistaNews.ru


США «боятся» русское состаривающее приложение FaceApp

Сегодня, 17:06

По мнению западных СМИ, FaceApp несет угрозу приватности и «сливает» данные с телефонов.

На днях в Сети появился новый вирусный тренд. Благодаря реакции звезд иностранного и отечественного шоу-бизнеса, русское состаривающее приложение FaceApp обрело популярность спустя 2 года после выхода. Первая сборка FaceApp могла заменить пол человека, однако теперь приложение позволяет реалистично обработать фотографию и изменить возраст человека, добавить или убрать растительность на голове и лице, применить макияж или надеть очки. FaceApp поставляется бесплатно, но чтобы применить основную массу преображений необходимо купить полную версию.

Популярность и вирусность приложения обусловлены тем, что постаревшие из-за алгоритмов люди выглядят крайне реалистично. Такой успех не заставил ждать долгой реакции, но вместе с позитивными комментариями приходят и завистники.

Так, американские разработчики Джошуа Ноззи и Скотт Будман подняли панику насчет безопасности русского приложения. По их мнению, FaceApp сохраняет на своих серверах фотографии и данные с телефонов пользователей. Их высказывания подверглись критике экспертом по кибербезопасности, Уиллом Страфачем. Специалист провел исследование, в ходе которого им не были замечены передачи пакетов информации на сервера FaceApp.

По мнению пользователей Сети, американские разработчики попросту боятся конкуренции русского приложения. FaceApp показал, что русские разработчики могут создавать качественный продукт без многомиллионных вливаний как у Instagram и Snapchat.

В своей фото обработке FaceApp использует нейронные сети и машинное обучение. Данные технологии позволяют обработать фотографии непосредственно на телефонах людей и избежать загрузки на сервера компании. Связь приложения с интернетом нужна для задействования дополнительных мощностей и баз данных FaceApp.

По данным Mashable, в данное время FaceApp является лидером по скачиваниям из магазинов Play Market и AppStore. В Сети считают, что такие нападки могут быть вызваны нежеланием американских разработчиков выпустить на рынок нового конкурента.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме