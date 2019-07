США «боятся» русское состаривающее приложение FaceApp

По мнению западных СМИ, FaceApp несет угрозу приватности и «сливает» данные с телефонов.

На днях в Сети появился новый вирусный тренд. Благодаря реакции звезд иностранного и отечественного шоу-бизнеса, русское состаривающее приложение FaceApp обрело популярность спустя 2 года после выхода. Первая сборка FaceApp могла заменить пол человека, однако теперь приложение позволяет реалистично обработать фотографию и изменить возраст человека, добавить или убрать растительность на голове и лице, применить макияж или надеть очки. FaceApp поставляется бесплатно, но чтобы применить основную массу преображений необходимо купить полную версию.

Популярность и вирусность приложения обусловлены тем, что постаревшие из-за алгоритмов люди выглядят крайне реалистично. Такой успех не заставил ждать долгой реакции, но вместе с позитивными комментариями приходят и завистники.

Так, американские разработчики Джошуа Ноззи и Скотт Будман подняли панику насчет безопасности русского приложения. По их мнению, FaceApp сохраняет на своих серверах фотографии и данные с телефонов пользователей. Их высказывания подверглись критике экспертом по кибербезопасности, Уиллом Страфачем. Специалист провел исследование, в ходе которого им не были замечены передачи пакетов информации на сервера FaceApp.

using a network traffic analyzer, I tried to replicate the thing people are talking about with FaceApp allegedly uploading your full camera roll to remote servers, but I did not see the reported activity occur.



here is marlo stanfiekd with a beard though pic.twitter.com/6wy8cHLNuA