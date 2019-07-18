В Сети показали, как у «убийц» iPhone XI будут выглядеть 3 камеры

Сегодня, 01:15

Новый тренд начал активно использоваться популярными брендами.

Не успел iPhone XI выйти в свет, как уже по старой традиции запустил своеобразную моду для будущих устройств не менее именитых конкурентов. В Сети начали активно появляться всевозможные рендеры гипотетических «убийц» купертиновского флагмана, которые взяли за основу его главную визуальную фишку — модуль с тремя камерами.

У одних производителей он получился один-в-один, как у Google с грядущим Pixel 4, которые похоже бояться проиграть «гонку» на рынке смартфонов. Выглядит так, как будто они вообще не напрягались, создавая новинку, и им для полноты сходства не хватает разве что надкусанного яблока на задней панели.

Другие же занялись экспериментами и у грядущего флагмана Huawei модуль будет круглым, располагаясь по центру в верхней половине. До сих пор не совсем понятно, будут ли это 3 камеры с лазерным автофокусом, либо же 4 сенсора.

Те из конкурентов, кто хочет тройную камеру, но не желает вдохновляться примером Apple, продолжают историю двойных модулей, расширяя их по горизонтали или вертикали. Одно верно — мода сменилась. Правда некоторые варианты выглядят крайне нелепо, но со временем привыкнут и к таким инновациям.

Публика разделилась на два лагеря, однако количество недовольных таким дизайнерским решением продолжает расти. Особенно после недавней утечки 13-секундного видеоролика, якобы снятого прямиком на заводе нового iPhone.