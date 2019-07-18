Лазейка в Apple macOS позволяет властям США следить за пользователями

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Компания публично отказывает правительству в сотрудничестве, но закрывает глаза на нарушения популярных приложений.

Часть успеха компании Apple кроется в ее позиции касательно взаимодействия с правительством. В отличие от Google, официально сотрудничающей с американскими властями и передающей им данные пользователей, Apple делает так только в исключительных случаях, чем очень гордится руководство компании.

17 июля Apple обновила свою компьютерную операционную систему macOS, но, что примечательно, сделала это без спроса пользователей. Аналитики связывают данное событие со скандалом вокруг приложения видеосвязи Zoom и считают, что хитрая комбинация Apple может оказаться под угрозой.

Популярное приложение долгое время позволяло шпионить за чужими MacBook. Специалист по кибербезопасности Джонатан Лайтшу предупредил Zoom об опасности, но за 90 дней ничего так и не изменилось. Лишь помощь СМИ помогла закрыть брешь и вызвать быструю реакцию Apple.

По мнению аналитиков, Zoom могли следить за пользователями и передавать информацию властям США, а лазейка в macOS была создана по указу руководства Apple. Примечательно, что Apple выпустила принудительное обновление только после скандала в СМИ. По словам представителей компании, обязательные обновления несут в себе исправление опасных ситуаций, но никто не помешает Apple скрыть за этим что-то большее.

В Сети считают, что таким образом падает доверие к Apple. Установка ПО без спроса достаточно двояка и даже если за этим скрыты только хорошие намерения, то такие вторжения в личное пространство могут отпугнуть большую часть аудитории.