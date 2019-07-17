Xiaomi в отчаянии: Mi Band 3 отдают даром за покупку Redmi Note 7

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Причиной уловки является выход Xiaomi Mi A3, который «убьёт» Redmi Note 7 на прилавках.

Поэтому на последние снизилась стоимость и теперь бывший «король» бюджетников в версии 6/64 Гб обойдётся в среднем 11 000 тысяч рублей. В паре с прошлогодним фитнес-браслетом Mi Band 3, который за покупку этого смартфона отдают даром на сайте МТС, предложение выглядит привлекательно. Остаётся только понять, стоит ли того?

Начнём с того, что Xiaomi объявили новую дату глобального релиза Mi A3, которая намечена на сегодня, 17 июля, а значит внимание фанатов и ресурсов на ближайшие дни будет приковано к этому устройству.

Также стоит помнить о цене новинки, которая ожидается в диапазоне 14-15 тысяч рублей за младшую версию. Потому логичнее не экономить, получив посредственные технические характеристики, а слегка доплатить и приобрести уверенный смартфон среднего класса.

Что касается смарт-браслета, то его необходимость при наличии на рынке уже четвёртого поколения гаджета поддаётся сомнениям. Складывается впечатление, что Xiaomi либо в отчаянии, либо поспешно избавляются от морально устаревших, но всё ещё пользующихся спросом продуктов. Ну, а в свете последних новостей об ошибках в работе ПО этих самых браслетов, фанаты, не имеющие таковых, теперь и вовсе не уверены в необходимости такой покупки.