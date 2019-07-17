108-мегапиксельный смартфон и 10-кратный зум? Названы особенности флагманов 2020 года

Сегодня, 15:05

В будущем популярным будет именно оптический зум, а не гибридные аналоги, сообщают эксперты.

Авторитетные издания сообщили о работе крупных компаний над новым типом камер, способных потягаться с профессиональными «зеркалками». Речь идет о камерофонах, вернее их современных аналогах. 108-мегапиксельный смартфон и 10-кратный зум не появятся на прилавках, как минимум, еще год, но, как ранее сообщал главный директор товарного менеджмента компании Qualcomm Джуд Хип, в этом году на рынке появятся смартфоны с 64 Мп камерой. По его словам, чипсеты Snapdragon уже способны поддерживать разрешение до 192 Мп, осталось только создать подходящую камеру.

За эту задачу уже взялась компания Samsung, анонсировав в марте работу над новейшим сенсором ISOCELL Bright GW1, способным поддерживать разрешение до 64 Мп. Успех компании достаточно очевиден, так как в последнее время она рассматривается лишь в роли поставщика высококлассных комплектующих, на фоне угасания, некогда популярной, линейки смартфонов. Информации о разработках в сфере оптического зума крайне мало, но уже существуют устройства с 5-кратным увеличением, в частности, Huawei P30 Pro. А значит китайские производители активно работают над оптической технологией, и вполне могут опередить корейских коллег с новым типом камер.

Схожие мысли представителей Qualcomm о будущем смартфонов и информация изданий наталкивают на мысль, что Qualcomm уже знают особенности будущих флагманов, и давно предрешили развитие технологий. Сбудется ли прогноз получится узнать не раньше следующего года, но и сейчас производители во всю воплощают фантастические технологии в реальность.