Mi A3 стал настоящим разочарованием для фанатов Xiaomi

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Компания штампует смартфоны, как горячие пирожки, что часто приводит к негативным последствиям, а фанаты уже начинают путаться.

И это при всём том, что некоторые из релизов ещё впереди, а пользователи уже повсеместно высказывают своё недовольство политикой бренда. Одним из наиболее распространённых мнений является отсутствие какого-либо промежутка для возможности насладиться приобретением. И получается так, что, приобретая новый смартфон, не успеваешь оглянуться, как через месяц выходит несколько новых. При чём не всегда лучших с точки зрения компонентов и дизайна.

Примерно та же участь постигла ещё не вышедший на мировом рынке Xiaomi Mi A3, презентация которого назначена на 25 июля, а пройдёт она в Варшаве. Само устройство является третьим в линейке компании, которые стали частью проекта Android One. Это подразумевает наличие на девайсе «чистой» ОС Android актуальной версии и дальнейшие обновления с поддержкой.

Только вот по факту новинка стала настоящим разочарованием для фанатов, так как является чуть более слабой версией анонсированного эксклюзивно для Поднебесной Mi CC9. В худшую сторону изменился процессор, количество оперативной памяти и дисплей. По всем этим показателям, кроме последнего, грядущий аппарат будет полноценной копией более дешёвого Mi CC9e, что окончательно огорчило фанатов.