Фотоаппарат с функциями смартфона выйдет в следующем году

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Инсайдер прогнозирует на устройстве камеру с разрешением 108-мигапикселей и 10-кратный зум.

Прогноз о выходе нового девайса сделал сетевой инсайдер Ice Universe, по его предположению следующий год подарит нам некое творение с камерой в 108-мигапикселей и 10-кратным зумом. При всём этом инсайдер утверждает, что девайс будет обладать функциями смартфона. Данное устройство сложно будет назвать смартфоном, ибо приоритет использования будет склоняться больше в сторону камеры, а остальной функционал девайса пока что сложно спрогнозировать.

Такое устройство вполне можно создать уже и сегодня, но никто не рискует делать такие масштабные и затратные проекты из-за нехватки спроса. Многие покупатели весьма критично относятся к своим покупкам и всегда выбирают товар исходя из логических соображений. При острой необходимости в хорошем фото покупают фотоаппарат, а при необходимости телефона – смартфон. Камера в случае смартфона идёт больше для удобства. Ни у кого на данный момент нет желания переплачивать за не до смартфон и не до камеру, ибо при попытке комбинирования этого функционала чем-то придётся пожертвовать.

Если в следующем году и выйдет данный продукт, то только для пиара своей компании и её возможностей, но спрос на товар не получит кардинального толчка.