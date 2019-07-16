Huawei перестанет кормить США уже через 2 года

Сегодня, 19:45

К 2021 году китайские устройства полностью перейдут на технологии собственной разработки.

Несмотря на рекордный рост продаж, положение Huawei остаётся зависимым от отношений Китая и США. Так, сейчас американским компаниям разрешено продавать лицензии на чипсеты и программные продукты, но в любой момент они могут быть отозваны в одностороннем порядке. По этой причине Huawei стремится к полной независимости и замкнутому циклу производства.

Заместитель генерального директора Huawei France Чжан Минган сообщил, что компания перестанет кормить США уже через 2 года. К тому моменту будет выпущена стабильная версия альтернативной операционной системы, а дочерняя компания HiSilicon сможет освоить производство чипсетов и полупроводников без использования зарубежных патентов.

Минган подчеркнул, что руководство компании скептически смотрит на кратковременное потепление отношений, готовясь к худшему. При этом представители Huawei неоднократно заявляли, что с экономической точки зрения им выгоднее продолжать отношения с американскими производителями. Так, заместитель директора отметил, что компоненты собственного производства будут введены только в случае усиления американского давления.

Напомним, Huawei может потерять доступ к сервисам Google и архитектуре ARM, которая является основой китайских чипсетов Kirin. До конца августа американские компании сохранят свои обязательства перед китайскими коллегами, после чего администрация Трампа примет окончательное решение.

Несмотря на затраты «переходного периода», отказ от американской технологической базы может быть полезен для Huawei, считают аналитики. Сейчас компания занимает второе место на рынке смартфонов — этого достаточно для запуска альтернативной платформы, которая станет конкурентом монополии Google. В частности, китайцы разрабатывают универсальную операционную систему HongMeng, которая сможет работать не только в смартфонах и планшетах, но и на ПК или сетевом оборудовании.