Низкое удержание аудитории Twitter заставило изменить его функционал

Сегодня, 19:24

Разработчики исправили навигацию на сайте, и добавили возможность создавать «видео из жизни».

На медиа ресурсе Twitter был изменён дизайн для простоты навигации. Также разработчики отметили возможность добавлять «Видео из жизни», изменять интерфейс на 2 темных режима, и простую отправку сообщений. Чем было вызвано такое решение?

Данная социальная сеть является средство быстрого обмена информации при помощи веб-интерфейса. Пользователи создают микро сообщения, и обмениваются ими. Такие сообщения также называют «Твитт». Однако, очень неудобный интерфейс не позволял распространять данную информацию очень быстро.

«У сервиса нет нормальной возможности обмена. Приходится создавать скриншоты, и отправлять их своим знакомым. Это очень неудобно», - отмечает один из пользователей.

В связи с данной особенностью удержание аудитории на данной сети не особо высокая. Это создаёт для разработчиков настоящую проблему, так как очень много людей могут просто закрыть их приложение. Потому, было принято решение о модернизации данного медиа ресурса.

Как отмечают издатели, теперь можно будет гораздо проще ориентироваться на сайте, что несомненно может поднять активность пользователей. Также, по словам разработчиков, добавят «видео из жизни». Аналог такой технологии можно найти на популярном сайте по обмену фото- и видеоматериалом - Instagram. По другому их называют историями. Это короткие 15 секундные видео про жизнь многих людей.

Одним из самых интересных решений было то, что пользователи смогут отправлять друг другу обычные сообщения. Для объяснения этого решения обратимся к статистике сайта. Твитты делятся на 6 видов:

- Светская беседа — 41 %;

- Разговоры — 38 %;

- Ретвиты (повторяющиеся сообщения) — 9 %;

- Самореклама — 6 %;

- Спам — 4 %;

- Новости — 4 %.

Как можно заметить светская беседа и разговоры занимают лидирующие позиции. В старой версии сайта было крайне неудобно вести разговоры. Приходилось создавать очень много твиттов. Обусловлено это тем, что размер твитта всего 280 символов (с пробелом), и это создаёт большую проблему. В сообщениях же данный недостаток просто смогли убрать.

Разработчики надеются, что все принятые решения помогут пользователям «по-новому открыть для себя Twitter».