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Смарт-замок MIJIA Smart Door Lock можно активировать по отпечатку пальца или касанием фитнес-браслета.

Новая генерация фитнес-браслета от Xiaomi получила новую функцию. Так, с помощью NFC-модуля фитнес-браслета можно активировать «умный» замок MIJIA. «Знакомство» браслета с замком можно произвести в мобильном приложении MIJIA, которое передаст уникальный идентификатор на браслет.

Замок MIJIA был анонсирован в прошлом году, а его продажи стартовали в феврале. Устройство разработано в сотрудничестве с IKEA и Mijia ID. Помимо NFC, замок можно открыть ещё несколькими способами, включая Bluetooth, пароль или биометрические данные. По заверениям производителя, Smart Door Lock оснащён семью секретными датчиками, которые исключают несанкционированное открытие. Также владельцам устройств Xiaomi доступна интеграция с голосовым помощником Xiao AI, который может активировать заданные настройки при открытии замка — включить музыку или выставить определённую температуру на кондиционере.

В будущем подобные гаджеты позволят отказаться от «традиционных» ключей, обеспечив комфорт и безопасность. Правда, для этого инженерам предстоит решить ряд конструктивных вопросов. В частности, неизвестно — как попасть в помещение с разряженными часами, или что делать при потере устройства для доступа.

В России Smart Door Lock уже доступен по цене в 18500 рублей, что вряд ли поспособствует его популярности. Браслет Xiaomi Mi Band 4 сможет открывать «умные» двери с помощью NFC, которого лишена «глобальная» версия устройства. Не исключено, что при устойчивом спросе на «умные» устройства Mijia, производитель «пустит» расширенную версию.