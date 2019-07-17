Не всё то золото что Касперский: Популярные в России антивирусы оказались самыми опасными

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Эксперты назвали лучшие решения для защиты устройств на Windows и MacOS.

Специалисты ICRT (Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) совместно с «Роскачеством» провели тестирование самых распространённых антивирусных пакетов для защиты устройств под управлением Windows и MacOS. Как выяснилось, самые распространённые антивирусы оказались самыми опасными — об этом говорится в заключении экспертов системы мониторинга «Роскачество».

Для теста было отобрано 35 самых популярных антивирусов от основных производителей. Стойкость защитников оценивали с помощью свежих версий вредоносных программ — шпионских модулей, троянских алгоритмов и «червей». Эксперты «атаковали» как отдельные аспекты систем, так и проверяли общую безопасность. При этом итоговая оценка включала использование ресурсов, которые антивирусное ПО требовало для своей работы.

Наибольшее количество угроз на Windows нейтрализовала программа Bitdefender Internet Security, а на втором месте расположился антивирус ESET Internet Security — эксперты отметили удобство использования программы и понятный интерфейс. Тройку лидеров замкнула бесплатная версия Bitdefender Internet Security. Что примечательно, распространённый продукт Avast Free Antivirus занял лишь пятое место — программа часто пропускала угрозы. Norton Security Deluxe также оставил ПК под угрозой, заслужив лишь четвёртое место.

Что примечательно, российский антивирус Kaspersky Internet Security не попал в число лучших антивирусов для Windows — программа возглавила ТОП-5 антивирусов для MacOS. При этом, «Касперский» поставил антирекорд по требованиям к ресурсам — программа загружала систему больше конкурентов. В остальном, рейтинг для ПК от Apple повторяет список антивирусов для Windows.

Стоит напомнить, что методика исследования основывалась на известных угрозах, данные о которых присутствуют в базах производителей антивирусов. Поэтому лидеры рейтинга не могут гарантировать противодействия новому вредоносному ПО. Также стоит помнить, что антивирус — это не панацея. Для защиты своих данных следует избегать посещения подозрительных ресурсов и перехода по рекламным ссылкам.

Напомним, ежегодный опрос компании AV-Comparatives показал, что антивирусное ПО с большим отрывом лидирует на рынке России и Европы. Это ещё раз доказывает, что не всё то золото что Касперский: популярные в России антивирусы оказались самыми опасными.