Голосовой помощник «Алиса» обошёл по популярности Siri и Google Assistant в России

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Ассистент отличается лучшей поддержкой русского языка и взаимодействием с устройствами «умного» дома.

В 2017 году «Яндекс» вышел на рынок голосовых помощников, представив «Алису». Изначально, ассистент обладал минимумом функций, что компенсировала интеграция в сервисы компании. Со временем алгоритмы искусственного интеллекта улучшили, что сделало «Алису» самым распространённым помощником среди русскоязычной аудитории.

Стоит отметить, что из четырёх самых распространённых на рынке голосовых ассистентов, русский язык поддерживает лишь Google Ассистент, Siri и «Алиса». К преимуществом последней можно отнести наиболее полную поддержку языка и связь с сервисами «Яндекса», также ориентированных на русскоязычную аудиторию.

Так, голосовой помощник расширил свою «базу знаний», увеличив количество вариантов ответа. Если раньше «Алиса» опиралась на «Википедию», то теперь ассистент черпает информацию из сервиса «Яндекс Знатоки». Иначе говоря, помощнику сможет дать развернутые ответы на многие «ненаучные» вопросы.

Ещё одним преимуществом стала «Яндекс Станция» — умная колонка, со встроенным ассистентом. Гаджет позволяет взаимодействовать с большинством элементов «умного» дома, включая лампочки, чайники и телевизоры. Как сообщается, представители «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничестве с основными производителями «умных» устройств, включая Xiaomi и Samsung.

Отличием «Станции» стал HDMI-разъём, который позволяет подключить колонку к телевизору. Это открывает доступ к сервису «Яндекс Эфир», предоставляющий доступ к библиотеке фильмов и тематических каналов. Более того, на основе предпочтений и поисковых запросов, «Алиса» может сформировать «личный» канал или порекомендовать фильм.

Также специалисты «Яндекса» улучшили интеграцию с музыкальным сервисом — можно создать свой плейлист с уникальным названием, а после — активировать его на «станции», попросив голосовой помощник.

По мнению аналитиков, к началу 2019 года аудитория «Алисы» составила 30 млн пользователей, а 53% смартфонов и планшетов россиян используют отечественный алгоритм. Учитывая темпы роста, «Алиса» является монополистом русскоязычного рынка — голосовой помощник «Алиса» уже обошёл по популярности Siri и Google Assistant в России. Не исключено, что в скором времени «Алиса» выйдет на зарубежные рынки.