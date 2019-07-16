Хакер рассказал о взломе любой страницы в Instagram и обвалил акции Facebook

Сегодня, 08:07

Хакер Лаксман Мутайя получил компенсацию 30 тысяч долларов. Но Facebook не смогла устранить проблему в короткие сроки, и акции упали на 2%.

Сотни жалоб приходят со всего мира от пользователей Instagram. Все они недовольны, что хакеру Мутайя удалось за 10 минут получить доступ к любому аккаунту. Несмотря на то, что руководство соцсети уже выплатило вознаграждение в размере 30 тысяч долларов, лазейку так и не устранили. Теперь фотографии и «лайки» российских знаменитостей в опасности. На Avito уже выставили чит от хакера за 1000 долларов. Продавец уверяет, что это именно по наработкам Мутайя и с его помощью можно взломать даже Ольгу Бузову.

Хакер рассказал, что ему удалось реализовать свой план с помощью несовершенства системы восстановления пароля. Мутайя заходил с тысячи разных IP-адресов и высылал коды для восстановления страниц, в результате чего удавалось получить настоящий и вернуть доступ к странице без особых усилий. После обнаружения такой ошибки со стороны разработчиков руководство Facebook, которому принадлежит Instagram, прекратило доступ с ряда IP-адресов в Европе и США. Сейчас доступ к Instagram ограничен. Возможно, это вызвано исправлением бага в системе, но пользователи уже требуют от руководства соцсети объяснений, ведь из-за уязвимости личные данные под угрозой у каждого. Акционеры уже заявили, что стоимость обвалилась на 2%, и продолжит снижаться в течение 16 июля. Это стало последствием ненадежности зарубежных Instagram и Facebook. В отечественных «ВКонтакте» и «Одноклассники» такой проблемы не наблюдалось, уверяют в «Мейл.Ру». Монополия от Facebook постепенно уходит ко дну, ведь разработчики не могут уберечь данные миллиарда пользователей. Это грозит штрафами и судебными разбирательствами, причём Мутайя лишь один из первых, кто поможет России восстановить контроль над Всемирной паутиной Интернет.