ТОП-10 лучших SSD для ПК были представлены специалистами из Master Lu

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Все они популярны на мировом рынке и на данный момент актуальны для любых сборок.

На протяжении полугода специалистами китайского бенчмаркам Master Lu проводились тесты производительности актуальных твердотельных SSD-накопителей для ПК. И вот наконец результаты были представлены в виде рейтинга, куда вошли ТОП-10 моделей, популярных среди пользователей по всему миру.

Тройку лидеров списка открывает накопитель Samsung PM981 объёмом 1 Тб, что неудивительно. Несмотря на свою немалую стоимость, южнокорейские накопители пользуются спросом у широкой публики за счёт высокой скорости и соответствующей надёжности.

Второе место досталось модели EX950 от не менее популярных в сфере HP. Самое интересное, что его объём составляет всего 512 Гб, что не помешало вырваться ему на столь высокое место. Ну а лидером представленного топа стал SSD-диск Western Digital PC SN720, объём памяти которого тоже составил 1 Тб.

Все остальные «участники» также хорошо знакомы любителям компьютеров, так как есть в списке и несколько моделей Kingston, и другие варианты от Samsung. Однако, если нет нужды в наивысшей скорости, то подойдёт даже Acer VT500M с десятой позиции, при чём для большинства стандартных сценариев.