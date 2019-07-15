Samsung может выгнать Apple с рынка планшетов

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Новый патент позволит выпускать карманные смартфоны с экраном планшета.

Корейская фирма Samsung уже давно ведёт противостояние с Apple за первенство на рынке смартфонов и планшетов, но Apple всегда держала планку благодаря своей превосходной продукции, особенно среди планшетов. Но недавно Samsung запатентовала новый вид смартфонов, которые составят серьёзную конкуренцию компании Apple, а могут даже и вовсе выгнать с рынка планшетов. Новый вид смартфонов представляет из себя планшет трансформер для удобного ношения в кармане, который не будет уступать планшетам по функционалу.

Предположительно, данный патент станет прототипом для создания Samsung Galaxy S11, который станет единственным в своём роде и началом монополии на данный вид смартфонов. Это позволит компании Samsung набрать преимущество в долгом противостоянии с Apple и даже вырваться вперёд.

Данный смартфон будет иметь тройную камеру, а боковая часть будет выдвигаться для увеличения гибкого дисплея. Это позволит увеличить размер экрана на 50%. В сложенном же состоянии смартфон будет легко помещаться в кармане для большего удобства пользования.

Точной даты воплощение данной разработки в жизнь пока не известна, но эксперты ожидают презентации продукта уже в следующем году.