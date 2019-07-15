Facebook снова не уберёг личные данные пользователей WhatsApp

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Хакеры не только могут получить доступ к медиафайлам, но и менять их.

Исходя из данных исследователей компании Symantec, у WhatsApp и Telegram есть серьёзная слабость перед хакерской атакой. Эта слабость заключается в операционной системе Android, на которой мессенджеры хранят свои дешифрованные файлы. Благодаря вредоносным программам, хакеры имеют возможность проникнуть в систему Android и получить доступ к хранилищу медиафайлов. Хакеры могут не только просматривать их, но и менять по своему желанию, отправляя при этом необходимые файлы злоумышленникам.

В Telegram для этого необходимо включить необходимую функцию, WhatsApp же в свою очередь по умолчанию предоставляет все необходимые медиафайлы системе. Таким образом личные данные пользователей находятся в серьёзной опасности, и злоумышленники могут легко получить все необходимые данные. Представитель WhatsApp заявил, что изменение системы их приложения может привести к появлению новых проблем и самым реальным способом решения данной ситуации является обновление Android.

Ранее компания Facebook уже не раз обвинялась в недобросовестном хранении данных, и на этот раз Цукерберг снова не уберёг данные пользователей.