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Камера устройства корректно сработала только на четвертый раз.

После неудачи с гибким смартфоном Galaxy Fold, в Samsung решили поменять стратегию, наделив «флагманскими» функциями смартфоны A-серии. В частности, смартфон A80 получил тройную камеру на поворотном шарнире. Несмотря на заверения корейцев в тщательном тестировании конструкции, первые владельцы жалуются на некорректную работу.

Шарнир камеры Galaxy A80 позволяет использовать основной блок линз для основной съёмки, и в качестве фронтальной камеры. Так, при активации камеры механизм выдвигает слайдер, поворачивая камеры в нужную сторону. Пользователи предположили, что подобная конструкция будет ненадёжной, на что корейцы ответили видеороликом с испытаниями шарнира. На кадрах показано многократное открытие камеры. По словам пресс-службы Samsung, шарнир рассчитан на весь срок эксплуатации смартфона.

Но, несмотря на тестирование, серийная версия механизма оказалась не такой надёжной — камера Galaxy A80 провалила «полевые испытания». Так, авторы портала SamMobile отмечают, что камера «редакционного» A80 иногда не открывалась полностью. Эту тенденцию подтвердил видеоролик, размещённый блогером Бен Сином. На кадрах видно, что камера может открываться не полностью или останавливаться в промежуточном положении.

По мнению экспертов, именно шарнир камеры стал причиной отсрочки продаж Galaxy A80, который должен был появиться в магазинах в конце мая. Несмотря на то, что 1 июля начались продажи смартфона, гарантий корректной работы камеры нет.

Напомним, похожая ситуация случилась перед выпуском гибкого смартфона Galaxy Fold — на официальном сайте компании появился ролик, демонстрирующий многократное сгибание экрана. Несмотря на это, первые смартфона ломались именно на месте изгиба — после нескольких дней использования.