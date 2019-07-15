Сегодня, 15:49

Компания снова заняла первое место по онлайн-продажам первого полугодия, набрав 22%.

Топ 3 первых мест по количеству продаваемой продукции в российских сетях заняли китайцы. Первое место заняла компания Xiaomi, набрав 22%, второе - Honor с 19,5% и третье - Huawei с 8,5%. Это показывает прогресс российско-китайских экономических отношений, благодаря чему эти компании смогли реализовать свою продукцию на пространстве российских сетей.

Благодаря возможности покупки товаров по интернету, покупатели могут не ограничиваться в выборе определённых доступных товарах, а выбирать из всего ассортимента. Это позволило при выборе опираться не только на престиж бренда, но и на соотношение цены и качества, благодаря чему Xiaomi стал самой продаваемой маркой смартфонов в российских сетях.

Xiaomi предлагает своим покупателям новые смартфоны по бюджетной цене, которая позволяет россиянам не брать кредит на покупку телефона.

Тем не менее, первое место по выручке за проданный товар благодаря высокой цене и престижному бренду получила американская корпорация Apple.