Эксперты назвали профессии, которые «захватит» ИИ

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Больше не будет нужды в человеческом вмешательстве, если машины продолжат «очеловечивать».

Эксперты проанализировали рынок профессий и пришли к неоднозначным выводам. В век цифровых технологий стремительное развитие искусственного интеллекта — то, что подталкивает энтузиастов творить и заставляет некоторых опасаться будущего. Да и сюжетов у цифровизации немало, а большинство из них ещё и не самые приятные. Один из наиболее вероятных — уменьшения количества рабочих мест для обычных людей, когда на замену им придут продвинутые самообучающиеся алгоритмы.

Речь не идёт о различных исчезающих профессиях, вроде бухгалтеров. ИИ «захватит» более актуальные и важные профессии в самых различных сферах. Уже сегодня он способен управлять военными судами на основе получаемой информации извне, играть в покер, шахматы и другие игры на уровне профессионалов, использоваться в системах безопасности, ставить больным диагнозы и не только обучаться, но и обучать.

Да, профессии охранников, врачей и учителей, как и те, что ещё не назвали, наверняка видоизменятся в необозримом будущем. Однако большинство работников физического труда могут ещё долго не переживать за свои рабочие места.

Есть и такие эксперты, кто считает, что всё это возымеет обратный эффект. Ведь роботов нужно будет производить, ремонтировать, а процессы контролировать. К тому же, необходимо будет обучиться новым компетенциям, знаниям и навыкам в условиях цифровизации, что предотвратит угрозу безработицы.