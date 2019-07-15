Девочка обманула? Скандал с возгоранием iPhone 6 проверили с помощью укусов собаки

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11-летняя девочка ранее заявила, что у неё просто так воспламенился смартфон, но даже укусы от собаки не привели к такому эффекту. Эксперты дали оценку событий.

Предполагается, что у девочки пришёл в неисправность именно аккумулятор, который загорелся от перегрева. Но, по заявлению компании, устройство не может нагреваться более чем на 45 градусов по Цельсию. Apple в подобных случаях считает, что при использовании их устройства были задействованы неоригинальные аксессуары, но девочка отрицает их наличие. В сети появилось фото деформированного корпуса iPhone после нападения собаки, но смартфон выдержал нападение животного. Таким образом надёжность девайса проверили с помощью укусов собаки. Это наводит на мысль, что девочка либо использовала не оригинальные аксессуары для своего iPhone, либо обманула техподдержку и сфальсифицировала возгорание для получения компенсации.

Скандал с возгоранием iPhone 6 не первый и жалобы периодически поступают в службу поддержки, но они в основном отвечают, что пользователи использовали не оригинальные аксессуары и всячески поддерживают авторитет компании.