Шатающиеся кнопки и гнездо зарядки: владелец Redmi Note 7 рассказал об ужасе использования

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У некоторых образцов некачественно закреплены детали, что приводит к скрипам и люфтам.

Конкуренция среди производителей смартфонов давно сконцентрировалась на функциональности и оснащённости. А качественные материалы корпуса и сборка — это прерогатива всех уважающих себя производителей «по умолчанию». Тем не менее, рост продаж заставил расслабиться гигантов рынка: владельцы Xiaomi столкнулись с некачественной сборкой смартфонов.

Так, на качество сборки пожаловались пользователи Xiaomi на ресурсе «Пикабу». По словам обладателя Note 7, через три дня использования он обнаружил шатающиеся кнопки и гнездо зарядки. В объёмном сообщении владелец Redmi Note 7 рассказал об ужасе использования нового устройства. В частности, при попытке вставить кабель в USB разъём, гнездо вдавливалось в корпус на несколько миллиметров, а немногочисленные кнопки шатались. Стоит отметить, что такой дефект может привести к поломке самого разъёма или платы, которую в сервисном центре примут за нарушение правил эксплуатации.

Судя по всему, описанный случай стал исключением, а не правилом — большинство владельцев Redmi Note 7написали, что качеством сборки они довольны. Тем не менее, брак даже на малой партии смартфонов за 14 тысяч рублей — это «тревожный звоночек» для поклонников китайского бренда. По мнению экспертов, в Xiaomi «расслабились», заменив качество массовостью. Если подобная практика станет регулярной, Xiaomi рискуют потерять свои рыночные позиции.