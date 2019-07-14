Крупную базу покупателей Apple "слили" в DarkNet

Вчера, 22:26

База в свободном доступе, в ней 2000 пользователей.

На одном из форумов DarkNet появилась запись от некоего пользователя с ником Khan. Он-же выкладывает довольно крупную базу из 2000 покупателей техники Apple. Оформлена она простенько – txt-документ, минимум редактирования и максимум информации. Почта и имя любителя «яблочной» продукции. Даже заботливая пометочка есть: актуальна на 2014-2015 год.

«Слитая» база «залита» в облачное хранилище с открытым доступом – нужно лишь нажать на ссылку и скачать. На самом деле, утверждение, что все эти 2000 людей, указанные в документе, фанаты техники Apple, голословное – так как нет ни одного доказательства.

Чаще всего такие базы данных требуются кибер-злоумышленникам для того, чтобы похитить персональные данные и шантажировать владельца смартфона.