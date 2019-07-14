Google латают дыры в грядущем Android для кнопочных телефонов

Вчера, 22:17

ОС в стадии тестирования и даже не имеет своего названия, поэтому баги обеспечены.

Недавно в сети появилось фото с браузером Chromium, который использовали на кнопочном телефоне. Затем сообщили, что это разработка стороннего разработчика – он создал как интерфейс, так и браузер для телефона с кнопками. Однако, позже информация углубилась. Оказалось, что она создавалась для телефонов, предшествующих смартфонам, то есть разработка в этом направлении раньше действительно велась. Другие факторы (например, логотип Android Oreo) подтверждают, что основа для «кнопочного» Androidа будет именно этой версии.

При релизе ОС для телефонов с кнопками, Google сможет начать работу с африканскими и индийскими рынками, где у населения нет возможности приобретения смартфонов. К тому же, с точки зрения работы и утилитарности, эта ОС будет значительно лучше своего аналога на смартфонах – никаких лишних приложений, сервисов и прочего мусора. Возможности кнопочных телефонов меньше, чем у современных технологичных гаджетов, поэтому каждый килобайт памяти и миллиметр пространства будут использоваться с максимальной эффективностью.

При этом, это новая разработка, пусть и со старыми исходниками. А значит, придётся латать дыры в грядущей ОС. Напомним, что в Oreo 8.1 для Google Pixel XL был критический баг, перенасыщающий батарею устройства – выдавал мощность до 25 Вт при максимальных 18 Вт. Поэтому компании придётся вычистить проблемные места «старичка» прежде чем пустить его в свободное плаванье по кнопочным телефонам.