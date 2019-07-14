Обновление Samsung Galaxy S10, s10e и S10+ может «убить» смартфон

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Под угрозой вечной блокировки находятся примерно 90% владельцев телефонов.

На портале Reddit появилась информация касательно последнего обновления прошивки Samsung. Пользователи сообщили, что обновление, пришедшее на новинки Samsung Galaxy S10, S10e и S10+ может «убить» смартфон.

После обновления телефонов они перезапускаются и просят пользователей ввести пароль или PIN-код для разблокировки. Однако при вводе комбинации экран просто становится черным и не дает возможности повторно ввести пароль. Но основная проблема и опасность кроется в том, что пароль и PIN-код запрашивается даже у тех, у кого его не было.

Первые сообщения о проблеме возникли в период с 8 на 9 июля. Вероятнее всего проблема затронула порядка 90% пользователей. Зафиксированы случаи запоздалого возникновения проблемы, когда перезагрузка произошла через день после обновления.

Основная масса пользователей жалуется на то, что пароля у них никогда и не было, но теперь они никак не могут разблокировать свои смартфоны. Представители сайта AndroidAuthority связались с представителями Samsung и их основными дистрибьюторами в Америке и сообщили им о проблеме, но комментариев не последовало.

Чтобы исправить проблему пользователи составили свой список вариантов. Люди рекомендуют попытаться запустить смартфон в безопасном режиме при помощи инженерного меню. После этого необходимо отключить пароль и PIN-код в настройках и перезапустить устройство. Однако такой метод часто не помогает.

В таком случае владельцам Samsung остаётся лишь сделать полный сброс устройства и вернуть его до заводских настроек. Такой метод не подходит для большинства людей, не желающих лишаться личных файлов, оставшихся на заблокированных смартфонах. Люди продолжают ждать ответа Samsung и надеются на скорое исправление проблемы.