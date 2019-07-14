В сети появилось фото «трёхглазого» iPhone 11 в руках сотрудника Apple

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Начало продаж трёх новых моделей iPhone 11 ожидается уже осенью этого года.

В сети уже появилось фото сотрудника Apple с новым iPhone 11, на котором сразу заметно основное отличие от его предшественников. Этим отличием является камера, которая в новой модели будет тройной. Общественность уже успела раскритиковать модель «трёхглазого» iPhone 11, что только сыграло на руку компании в виде дополнительного пиара. Данное изменение дизайна было необходимо для расширения функционала телефона и благодаря тройной камере фото и видео с iPhone станет ещё более качественным.

На фото новая модель находится в руках сотрудника, который предположительно тестирует телефон. Ранее, в конце апреля, один из сотрудников уже выкладывал фото прототипа корпуса для новых моделей.

Помимо камеры дизайн новых моделей не будет особо отличаться от своих предшественников, разве что станут толще на 0,5 мм. Помимо этого iPhone получит возможность заряжать другие устройства, предположительно реализация будет схожей с беспроводной зарядкой Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+.

Предположительная стоимость новых моделей варьируется от 1000$ до 1450$ в зависимости от комплектующих.