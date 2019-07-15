Блогер доказал, что AMOLED-дисплеи на 42% автономнее IPS

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Тёмная тема позволила сохранить «жизнь» Samsung Galaxy A50.

Для чистоты эксперимента блогер воспользовался 2 телефонами Samsung Galaxy A50. Суть в том, что эти смартфоны оснащены Super AMOLED-дисплеями и имеют возможность установки тёмной темы, которая продлевает автономность гаджета, по уверениям производителя. Google сообщила о экономии до 60% заряда батареи при использовании тёмной темы. Для проверки утверждения, блогер взял 2 одинаковых смартфона, выключил автоматическую регулировку яркости и установил её на отметке в 75%. Разве что одному девайсу включил тёмную тему.

Для доказательства блогер использовал те приложения, которые поддерживают тёмное оформление. И даже имитировал «повседневную жизнь»: переключался между ними, отправлял сообщения и прочее.

Разница во времени пользования заключена в технологии AMOLED. Дело в том, что IPS-панели, грубо говоря, представляют собой многослойный бутерброд, занимающий много места в смартфоне и ему требуется идеальное прилегание друг к другу всех слоёв. Второй минус IPS – они всегда подсвечены: изображение подсвечивается всегда, даже если выбрать чёрный цвет.

AMOLED работает и использованием светодиодов, каждый из которых является независимым элементом, получающим свою долю энергии. Поэтому при белом цвете каждый диод, условно говоря, получит 100% энергии, а при чёрном – 0%. Именно в этой хитрости заключена экономия заряда батареи.

Причём, блогер для проведения эксперимента пользовался тёмной гаммой, а не чисто чёрной, поэтому светодиоды работали в любом случае всё время пользования. В итоге после дня использования у смартфона с тёмной темой осталось 42% заряда, в то время как «брат» со светлым оформлением полностью разрядился.