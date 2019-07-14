iPhone 6 загорелся в руках у 11-летней девочки

Сегодня, 15:32

Девочка из Калифорнии во время использования своего гаджета заметила искры, после чего он загорелся.

Девочка спокойно сидела в своей комнате и просматривала видео на YouTube при помощи своего iPhone 6, как вдруг гаджет начал искриться, и она отбросила его на одеяло. Дефектное устройство пропалило одеяло и поплавилось от температуры. Таким образом, телефон чуть не загорелся в руках у 11-летней девочки и не стал причиной очередного пожара по причине возгорания телефона.

Пострадавшая семья уже обратилась в службу поддержки Apple и причину возгорания телефона на данный момент выясняют.

Этот случай является не первым для компании Apple и ранее уже бывали подобные инциденты в Китае, когда iPhone взорвался во время съёмки видео прямо в руках владельца. Предположительно в устройстве выходит из строя именно литий-полимерный аккумулятор в результате перегрева, что и может являться причиной возгорания. Согласно стандартам, срок годности аккумулятора составляет 2 года, при преодолении данного порога батарея теряет свои изначальные характеристики и работает с меньшими показателями.