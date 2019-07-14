Завещание Тима Кука – Глава Apple покинет компанию после выпуска iPhone 11

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Череда неудачных нововведений и скандалов внутри Apple «довела» совет директоров.

Раньше продукт компании Apple был синонимом качества, дизайна и инноваций. Презентации Стива Джобса завораживали людей и те были готовы отдать ему свои деньги, чтобы получить совершенный продукт. Однако с уходом легендарного главы компании ушли и инновации.

Тим Кук, нынешний управляющий Apple, привел компанию к пути, в котором она выпускает новые продукты каждый год. Современные iPhone мало отличаются от прошлых моделей, а, зачастую, нововведения сводятся лишь к анимированным стикерам Emoji.

По мнению пользователей Сети, глава Apple покинет компанию после выпуска iPhone 11. Дизайн смартфона подвергается критике еще до выхода и даже закоренелые фанаты Apple не воспринимают его. Также у людей вызывают вопросы и ряд других проектов компании.

Второе поколение беспроводных наушников Air Pods вовсе ничем не отличается от первого. Наушники получили только возможность беспроводной зарядки. Однако Apple так и не выпустила заявленную беспроводную зарядную станцию AirPower. Проект завернули на стадии разработки из-за невозможности совместить большое количество магнитных катушек в зарядном устройстве малого размера.

Все эти сложности и внутренние конфликты привели к тому, что Apple покинули ее основные дизайнеры и ряд инженеров. По данным журнала The Wall Street Journal, уход главного дизайнера Джони Айва произошел именно по указу Тима Кука. Глава Apple не нашел общего языка с главным дизайнером и «выжил» его из компании. Однако уход последнего визионера может привести к тому, что Тим Кук напишет «завещание».

По мнению аналитиков, такие разлады могут привести к тому, что совет директоров не станет терпеть скандального гендиректора и найдет ему замену, способную «прощупать» рынок и создать новый легендарный продукт.