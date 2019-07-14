Санкции снимаются - тизеры нового Honor 9X выпускаются

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В видео сообщили и дату официальной премьеры смартфона - 23 июля.

Kак только в США сняли санкции против Huawei, пусть даже частично, компания сразу активировалась по всему миру. На этот раз речь пойдёт о её суббренде Honor. Недавно только отменили санкции, так уже и тизеры по-новому 9Х появляются на просторах Сети.

На самом видео показали развитие всей линейки Х от Honor со времени их создания – 2013 год. А в конце показывают Honor 9X в розничной упаковке и дата презентации – 23 июля. Скорее всего, это дата премьеры в Китае, а в мире смартфон появится через несколько месяцев. Это если его не получится заказать на каком-нибудь AliExpress заранее.

Ожидания на гаджет возлагаются серьёзные – в компании считают, что он должен повторить успех своего предшественникa Honor 8X по продажам 10 миллионов девайсов. А то и превзойти этот рекорд.

Точные характеристики неизвестны, только догадки. Считается, что это смартфон средней категории цен, а брать аудиторию будет внушительной внутренней мощностью. «Главное – это внутренний мир», да-да. Хотя сейчас уже заявлена пройдённая сертификация 3С и зарядное устройство с мощностью в 10 Вт.