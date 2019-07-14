Прощай Assassin’s Creed – «Боги и Монстры» от Ubisoft станут новым хитом компании

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Проект по мифам древней Греции базируется на историях Гомера и станет «Ассасином на стероидах».

На выставке E3 2019 появились первые данные касательно новой разработки французской студии Ubisoft. Стало известно, что команда, подарившая миру легендарную серию игр Assassin`s Creed, разрабатывает игру под названием «Боги и Монстры».

На момент анонса было известно, что игра будет выполнена в сеттинге Древней Греции. Свежие подробности намекают на то, что «Боги и Монстры» от Ubisoft станут новым хитом компании и, возможно, позволят фанатам сказать прощай играм про ассасинов.

Игра выполнена в более простом геймдизайне и напоминает собой популярную серию игр Nintendo про Зельду. Креативный директор Джонатан Дюмон и старший продюсер Марк-Алексис Кот пролили свет и рассказали первые подробности об игре. «Боги и Монстры» будут базироваться на историях Гомера, который будет рассказывать их своим внукам. Истории будут следовать за полностью настраиваемым игровым персонажем по имени Феликс. Герой будет находиться в путешествии с целью спасения богов Олимпа от Тифона и его мифологических монстров.

По словам Дюмона, такой сеттинг позволяет им сделать менее приземлённую игру и показать миру «Ассасина на стероидах». Создатели обещают динамическую боевую систему, баталии в которой будут происходить на земле и в небе. Будут сражения с Циклопом, в которых необходимо ослепить его ударом в глаз и воздушные сражения с гарпиями.

Обещают появление легендарных мифических предметов. Заявлены летающие сапоги Гермеса и многие другие предметы. Несмотря на мифический сеттинг, обещают строгий исторический подход, который не очень-то прослеживался в Assassin’s Creed Odyssey, где игровой женский персонаж мог участвовать в древних Олимпийских Играх. Учитывая нынешние тренды можно считать, что команда пойдёт на ряд исторических вольностей.

По мнению аналитиков, этот проект может ознаменовать собой начало новой популярной серии игр. В своё время именно игры серии Assassin’s Creed закончили популярную франшизу Принца Персии. Возможно, желание разработчиков сделать более «крышесносный» геймплей в мире Древней Греции и подтолкнуло их к созданию нового хита.