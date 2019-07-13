Mi A3 или P30? Новинка от Xiaomi повторяет дизайн конкурента

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Не успел смартфон Xiaomi Mi A3 выйти, как пользователи уже обвинили компанию в плагиате.

Смартфон Xiaomi Mi A3 оказался уникальным, в своем роде, устройством. Хотя даты официального релиза еще нет, гаджет уже можно заказать на популярных торговых площадках Сети за $230. За эту цену покупатель может получить смартфон с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, 8-ядерным SoC Snapdragon 665, тройной камерой, батарей емкостью 4030 мАч и AMOLED дисплеем с диагональю 6,088”.

Схожие характеристики представлены в другом смартфоне от Xiaomi - CC9e. Однако пользователи Сети не обратили на этот факт внимания. Больше их удивило, и даже возмутило, что новинка Xaiomi буквально повторяет дизайн своего конкурента Huawei. Смартфон Huawei P30 увидел мир еще весной 2019 и за несколько месяцев уже успел завоевать популярность. Этим ли вызвано копирование дизайна, либо же повлияли какие-то другие факторы, но факт остается фактом - внешний вид обоих устройств зеркально идентичен.

В Сети гуляют разные теории на счет такого хода Xiaomi, наиболее правдоподобная из которых это игра на схожести для захвата компанией рынка смартфонов, пока Huawei оправляется после санкций США. И у Huawei есть все шансы потерять весомую долю, ведь внутренняя составляющая Mi A3 едва уступает Р30, при цене в два раза дешевле.